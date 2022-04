Finale in den Schlusssekunden: Forsberg schießt RB Leipzig zum Sieg und nach Berlin

Am 3. Dezember 2021 lieferten die Roten Bullen beim peinlichen 1:2 in der Alten Försterei das gewisse Nichts ab. Dieser eiskalte Abend beim 1. FC Union Berlin markierte den Tiefpunkt in der Bundesliga-Geschichte der Rasenballer. In puncto Leistung, Tabellenplatz, Außendarstellung, Stimmung, Perspektive. Ein paar Tage später übernahm Domenico Tedesco das Kommando. DT’s Botschaft an die in der Sinn- und Schaffenskrise befindliche Bootsbesatzung: Weg mit den Angeln, alle an die Riemen!