Finale dahoam, Kroos-Dreierpack und Co.: Deutsche Dauergäste im Champions-League-Finale

Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havert sowie Ilkay Gündogan auf der anderen Seite - wenn im diesjährigen Champions-League-Finale der FC Chelsea auf Manchester City trifft, sind wieder einige deutsche Protagonisten mit am Start. Der Blick in die Geschichte zeigt: Seit der Saison 2011/2012 war immer mindestens ein deutscher Spieler oder Trainer im Endspiel der Königsklasse vertreten. Der SPORTBUZZER gibt einen zehnjährigen Einblick in den prestigeträchtigen Wettbewerb. Anzeige Fast ein Jahrzehnt ist es schon her, dass es kein deutscher Spieler, Trainer oder Schiedsrichter ins Finale der Champions League geschafft hat. In der Saison 2010/2011 verpasste der FC Schalke 04 den Sprung in das Endspiel. Damals scheiterte das Team von Ralf Rangnick im Halbfinale an Manchester United. Und so kam es zu einem Finale zwischen dem FC Barcelona und ManUnited - ganz ohne deutsche Beteiligung. Doch danach startete eine beeindruckende Serie mit dem denkwürdigen Finale dahoam.

FC Bayern zweimal im CL-Finale In der Saison 2011/2012 waren gleich mehrere deutsche Spieler sowie mit Jupp Heynckes auch ein deutscher Trainer im Endspiel in München mit dabei. Der FC Bayern unterlag damals mit Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Diego Contento, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller und Mario Gomez dem FC Chelsea nach Elfmeterschießen mit 3:4. Noch mehr deutsche Protagonisten waren in der CL-Historie nur im darauffolgenden Finale der Königsklasse mit dabei. Denn im Jahr 2013 kam es zum deutschen Duell zwischen Borussia Dortmund dem FC Bayern. Für den BVB spielten vor inzwischen fast acht Jahren unter Coach Jürgen Klopp die Akteure Roman Weidenfeller, Mats Hummels, Marcel Schmelzer, Sven Bender, Ilkay Gündogan, Marco Reus, Kevin Großkreutz und Julian Schieber. Beim deutschen Rekordmeister setzte Trainer Heynckes auf Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller und Mario Gomez.

In den beiden darauffolgenden Jahren stand jeweils nur ein deutscher Spieler auf dem Platz - Sami Khedira im Jahr 2014 mit Real Madrid gegen Atletico Madrid (4:1 n.V. in Lissabon) und Marc-André ter Stegen eine Saison später mit dem FC Barcelona gegen Juventus Turin (3:1 in Berlin). Danach begann ein historischer Dreierpack - mit Toni Kroos in der Hauptrolle. Der deutsche Nationalspieler gewann mit den Königlichen die Champions League in den Jahren 2016 gegen Atletico Madrid (5:3 i.E. in Mailand), 2017 gegen Juventus Turin ( 4:1 in Cardiff) unter der Leitung von Schiedsrichter Felix Brych sowie 2018 gegen den FC Liverpool mit Trainer Klopp, Loris Karius und Emre Can (3:1 in Kiew).