"Finals" in Berlin - Radsport-Doppelgold und ein lustiger Wetteinsatz

Berlin. Doppel-Gold für den SC DHfK am Finaltag der Bahnradsportler. Obwohl sie schon viele Rennen in den Knochen hatten, zeigten sich Michaela Ebert und Felix Groß im Velodrom von ihrer besten (und goldenen) Seite. Der 20-jährige Groß führte den Heizomat-Bahnvierer mit 60,8 km/h ums Bahnoval – das Quartett blieb in 3:56,77 min nur eine Sekunde über dem deutschen Rekord. Diese Zeit hatte der Leipziger Mechaniker Sven Grundmann abends beim Bier vorhergesagt. „Der Bundestrainer hat mich für verrückt erklärt“, freute sich Hellseher „Grundi“.

Felix Groß meinte: „Ich habe mich am fünften Tag noch erstaunlich gut gefühlt Wir wollten nah an den Rekord ran – es hat sich gut angefühlt.“ Der Miltitzer eroberte in Berlin zwei Meistertrikots, einmal Silber und einen sechsten Rang. Bundestrainer Sven Meyer: „Felix hat im Sommer sehr fokussiert gearbeitet und sich dafür den Lohn abgeholt.“

Die Nacht auf Samstag war kurz – zu kurz für Michaela Ebert. Die Bahnrad-Spezialistin vom SC DHfK hatte kaum noch Körner und landete auf Platz elf der Einerverfolgung. Tags zuvor hatte sie sich kurz vor Mitternacht einen Traum erfüllt und Trainerin Petra Rossner die Tränen in die Augen getrieben. Mit einem sagenhaften Zielsprint fuhr die 22-Jährige im Madison mit ihrer Zweier-Kollegin aus Gera dank der siegreichen Schlusswertung noch vom sechsten auf den Silberrang. "Das war Zentimetersache. Ich kam von hinten angeflogen, war mir aber nicht sicher. Als mein Papa einen Schrei von sich gab, wusste ich: Es hat gereicht. Und als unsere Namen auf Platz zwei standen, bekam ich Gänsehaut", erzählte die 22-Jährige, die aus Plauen stammt, Erfahrungen im Leipziger Girls-Team sammelte und inzwischen in Köln Sportjournalismus studiert.

Doch die Krönung folgte am Sonntag: Im Scratch-Rennen – wo nach 40 Runden nur der Zielsprint zählt – flog die Sächsin am Ende wieder am Feld vorbei und sicherte sich ihren ersten DM-Titel überhaupt. „Ich hatte auf einen Spurt gehofft – es ist Wahnsinn, dass meine Taktik aufgegangen ist“, so der Schützling von Petra Rossner. Die Trainerin freute sich nach neun Jahren Aufbauarbeit beim Girls-Team genauso über das erste Gold. „Für zweite Plätze stehe ich nicht auf“, lautet seit jeher ihr Credo. Nun löste sie gern ihre verlorene Wette ein. Die Olympiasiegerin von 1992 durfte wegen der Goldmedaille den Rest des Sonntages mit einem Einhorn-Haarreifen rumlaufen. Schon am Morgen im Teambus war die Stimmung prächtig, als der Hit angestimmt wurde: „Wir woll'n das Einhorn seh'n.“ Dann durfte das Horn endlich aus der Tasche.

Juniorin Olivia Schoppe war in dem Moment schon daheim. Mit zwei Bronzemedaillen hatte die Rennerin vom AC Leipzig ebenfalls zur tollen Radsport-Woche beigetragen.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!