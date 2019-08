"Finals" in Berlin: Robert Farken holt die 16. Medaille für Leipzig

Berlin. Genau fünf Gold-, fünf Silber- und fünf Bronzemedaillen hatten die Leipziger Athleten bis Sonntagabend 18 Uhr in vier Sportarten der Multi-DM errungen. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Die beiden U23-Athleten Robert Farken und Felix Straub vom SC DHfK hatten im Olympiastadion in den allerletzten Finals über 800 und 200 Meter die Chance, diese Bilanz noch aufzupolieren. Robert Farken legte ein couragiertes Rennen über die zwei Stadionrunden hin und belohnte sich in 1:47,48 Minuten mit Silber. Und auch Felix Straub gab auf der halben Runde Gas - und belegte im ersten Männer-Freiluftfinale in 21,05 Sekunden Rang vier.