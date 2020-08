Finaltag der Amateure: Fünftligist 1. FC Düren träumt schon vom FC Bayern 

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich unter diesem Link als #GABFAF-Supporter ein und folge gabfaf.amateurfussball auf Instagram.

Das Traumduell mit den großen Bayern im DFB-Pokal spukt schon im Hinterkopf. Doch erst einmal muss Fünftligist 1. FC Düren am Finaltag der Amateure vor einer trostlosen Geisterkulisse den Landespokal Mittelrhein gewinnen. "Man kann das natürlich nicht komplett ausblenden. Ich glaube schon, dass die Spieler auch schon die Bayern im Kopf haben", sagte Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig zu einem möglichen Erstrundenduell mit dem Rekord-Pokalsieger aus München. "Aber erstmal haben wir es mit Aachen zu tun, und das wird schwer genug."

Das Finale gegen den Regionalligisten Alemannia Aachen wird an diesem Samstag in Bonn wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer ausgetragen - wie sieben weitere Landespokal-Endspiele. "Der Umstand ist bitter, natürlich hätten alle Mannschaften gern ihre Fans dabei gehabt, das ist klar. Denn das Verbandspokalfinale war in den vergangenen Jahren immer ein großes Fest mit einem gewaltigen Zuschauerzuspruch", sagte Bernd Neuendorf, Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein. "Aber wir sind alle froh, dass wir überhaupt spielen können und die Entscheidung auf dem Platz fällt. Das war ja lange ungewiss."

Elf von 19 Partien mit Zuschauern Ursprünglich sollte der Finaltag der Amateure schon am 23. Mai unmittelbar vor dem Pokal-Finale zwischen den Bayern und Bayer Leverkusen steigen. Wegen Corona wurde daraus nichts. Nun wird das Ganze nachgeholt - und bei immerhin elf der 19 Partien dürfen sogar einige Fans in die Stadien. „Ich freue mich für alle, die Zuschauer zulassen können“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller. „Ich möchte aber appellieren, Corona-gerecht zu agieren, damit wir die Gesundheit der Anwesenden und eine künftige Rückkehr der Zuschauer in die Stadien nicht gefährden.“

Das Amateurfußball-Bündnis #GABFAF wurde am 15. März 2019 ins Leben gerufen. Hier zehn besondere Momente aus dem ersten Jahr: Überraschung, Freude, Jubel, Rührung: Das #GABFAF-Team hat in der Galerie seine Lieblingsmomente zusammengestellt. ©

Die größte Kulisse wird es in Sachsen geben, wo Gastgeber FC Eilenburg und der Chemnitzer FC vor 1000 Zuschauern um den Einzug in den lukrativen DFB-Pokal kämpfen. Immerhin kassiert jeder Erstrunden-Teilnehmer eine sechsstellige Summe vom Deutschen Fußball-Bund - vor allem den Amateurvereinen hilft dies in schweren Corona-Zeiten wirtschaftlich weiter. Zumal schon jetzt feststeht, dass die Partien der ersten Runde am zweiten September-Wochenende wegen der Coronavirus-Pandemie ohne großes Publikum stattfinden werden.