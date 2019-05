19 Finalspiele, ein Ziel: Beim Finaltag der Amateure geht es um Startplätze im DFB-Pokal. Das #GABFAF-Team ist den ganzen Tag und tickert hier für Euch live. Du bist in einem der Stadion, beim Public Viewing oder guckst zu Hause mit Freunden oder Familie? Schicke uns gern Deine Kommentare, Fotos und Videos per Whatsapp an 01512/1672631 oder per E-Mail an gabfaf@sportbuzzer.de.