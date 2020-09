Wegen Finanz-Problemen bei Schalke 04: Wagner schult Rudy zum Rechtsverteidiger um

Der FC Schalke 04 muss improvisieren. Die schwierige finanzielle Situation des Vereins ist schon längst kein Geheimnis mehr. Die Auswirkungen auf die Personalplanung sind nicht von der Hand zu weisen. Trainer David Wagner ist deshalb gefordert. " Der Kader ist nicht ausbalanciert ", klagte der 48-Jährige in einer Medienrunde nach dem Test gegen den VfL Bochum (3:0) , sah jedoch zugleich nur wenig Möglichkeiten für große Sprünge auf dem Transfermarkt. "Wenn du nicht kannst, dann kannst du nicht, auch wenn du gerne würdest", erklärte der Schalke-Coach. "Wir wollen gerne, aber unter den Umständen ist das nicht so einfach."

Besonders auf der Position des Rechtsverteidigers wird die Unausgeglichenheit im Schalker Kader deutlich. So befindet sich nach den Abgängen von Weston McKennie zu Juventus Turin sowie Daniel Caligiuri zum FC Augsburg kein gelernter Abwehrspieler für die rechte Seite mehr im S04-Aufgebot. Wagner setzte deshalb in der Vorbereitung auf Sebastian Rudy – aus seiner Sicht mit Erfolg. "Er hat in den vergangenen beiden Spielen die Rolle des Rechtsverteidigers übernommen. Und ich finde, das hat Sebastian zweimal richtig gut gemacht", gab sich Wagner zufrieden. Dass der ehemalige Profi des FC Bayern auch zum Pflichtspielauftakt als rechter Verteidiger aufläuft, ist deshalb wahrscheinlich. "Aktuell ist er derjenige Spieler, der uns als Mannschaft auf dieser Position am meisten geben kann", so der Schalke-Coach weiter.