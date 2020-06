Trotz Finanzkrise: Schalke 04 holt Hoffenheim-Talent Calhanoglu

Der FC Schalke 04 hat sich den ersten Spieler für die neue Saison geangelt. Trotz aller finanzieller Schwierigkeiten , die die Corona-Krise noch verschärft hatte, konnten die Königsblauen den Wechsel von Hoffenheim-Talent Kerim Calhanoglu eintüten. Der 17-Jährige ist der Cousin von Ex- Bundesliga -Profi Hakan Calhanoglu .

Kerim spielt im linken Mittelfeld, kann aber auch linksaußen verteidigen. "Ich freue mich sehr auf mein neuen Verein S04" , schrieb Calhanoglu bei Instagram. "Ich bedanke mich herzlich bei meiner Familie und meiner Agentur für die Unterstützung. Danke auch an die TSG Hoffenheim und TSG Akademie für tolle gemeinsame Jahre."

Aktuell kommt der gebürtige Mannheimer für die TSG in der U19-Bundesliga zum Einsatz. Davor hatte er in seiner Geburtsstadt für Waldhof Mannheim gespielt. In bisher 18 Ligapartien erzielte Calhanoglu zwei Treffer selbst und bereitete vier weitere vor. Er spielte beim DFB außerdem schon für die U16, U17 und U18.