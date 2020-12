Findet der VfB Lübeck zurück in die Spur?

Ganze zwei Punkte fuhr der Aufsteiger in dieser Zeit ein. Am Dienstag kassierte der VfB nach 2:0-Führung, eine 2:4-Niederlage beim SV Wehen-Wiesbaden und fiel auf den 14. Platz mit 16 Zählern (15 Spiele) zurück. Im letzten Punktspiel des Jahres soll die Negativserie am Sonnabend zu Ende gehen. Ab 14 Uhr gastiert mit dem SV Meppen (16./16 Punkte/14 Spiele) ein Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt im Dietmar-Scholz-Stadion an der Lohmühle.

