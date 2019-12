Finger weg vom Alkohol: Englische Amateurfußballer müssen an den Feiertagen ran 

Es sind Weihnachtsferien, und das ist ein Problem. Normalerweise trainiert der FC Altrincham, ein Sechstligist aus dem Südwesten des Großraums Manchester, auf dem Kunstrasenplatz einer Schule, zweimal die Woche, immer montags und donnerstags. Über Weihnachten haben die Schulen geschlossen, deshalb ist auch kein Training – zum Unmut von Grahame Rowley, dem Präsidenten des Klubs. „Eine Session zwischen den Spielen wäre schon gut gewesen“ , sagt er. Aber was soll’s? Das sind eben die Schwierigkeiten, mit denen Amateure und Halbprofis in England an Weihnachten klarkommen müssen.

Boxing Day nicht nur in der Premier League

Im Mutterland des Fußballs wird bekanntlich auch über die Feiertage und um den Jahreswechsel gespielt – nicht nur in der Premier League ist das so, sondern auch in den unteren Ligen.

Während zum Beispiel der FC Liverpool am zweiten Weihnachtstag, dem Boxing Day, bei Verfolger Leicester City antritt, am 29. Dezember die Wolverhampton Wanderers empfängt und am 2. Januar Sheffield United zu Gast hat, sieht das Programm für den FC Altrincham in der National League North so aus: Am Boxing Day geht es zu Curzon Ashton, am 28. Dezember im heimischen Stadion Moss Lane gegen Southport und an Neujahr ebenfalls zu Hause wieder gegen Curzon Ashton.