Finisher-Rekord und internationales Flair beim 10. Leipziger Frauenlauf

Leipzig. Zum ersten Mal in der Geschichte des zehnjährigen Frauenlaufes wurden am Sonntag alle 2.118 Finisherinnen aus 27 Nationen mit einer besonderen Jubiläums-Medaille belohnt. Gesine Märtens, Vorständin und ORGA-Frau des Veranstalters Laufen hilft eV., dankte allen Sponsoren und den vielen ehrenamtlichen Helfern der Veranstaltung: „Es ist ein gigantisches Gefühl, dass wir drangeblieben sind und heute das Jubiläum begehen.“ Trotz kalter Temperaturen herrschte im Clara-Zetkin-Park eine herzliche Atmosphäre – viele Zuschauer säumten den Rundkurs und motivierten die Läuferinnen auf allen fünf Distanzen.

Premiere feierte in diesem Jahr der Staffellauf über 3 Mal 1,3 Kilometer, den elf Teams absolvierten. Unter ihnen auch der Köhlerclan – eine generationsübergreifende Lauftruppe mit Großmutter, Mutter und Tochter. Den Anfang machte Oma Angela, 59 Jahre alt, die seit zwei Jahren die Laufschuhe zum Walken anzieht. Enkelin Clara (9) war als Zweite an der Reihe und übergab den Staffelstab leichtfüßig an ihre Mama. Im Ziel fielen sich die Köhlerinnen glücklich und zufrieden in die Arme. Mutter Yvonne ist die eigentliche Läuferin in der Familie und da sie am Sonnabend bereits die 27-Kilometer-Tour auf der 7-Seen-Wanderung gelaufen ist, verzichtete sie am Sonntag auf weitere Starts. „Unser Anreiz beim zehnten Frauenlauf mitzumachen, war eindeutig die Medaille. Für uns Freizeitsportler ist das eine schöne Erinnerung“, so die 42-Jährige.

Den Sieg in der Staffel trugen „die Laufdrillinge“ Franziska Brünner (38), Vivien (39) und Tochter Amira Never (14) aus Chemnitz nach Hause. Der Youngster ist Hürdensprinterin und zählt in ihrer Altersklasse schon zu den drei Besten in ganz Deutschland. Ab dem nächsten Schuljahr geht es für die Athletin vom LAC Erdgas Chemnitz auf das Sportgymnasium. Franzi vom LC Jena, die im letzten Jahr über 2,5 Kilometer auf dem Podest ganz oben stand und sich diesmal nur Juliane Bähring aus Blankenhain geschlagen geben musste, plagte sich in der Nacht vorm Lauf mit Albträumen: „Ich stand mit Filzpantoffeln am Start und hatte keine Laufschuhe dabei“, erzählte die DAZ-Lehrerin lachend. Ehemann Stefan massierte ihr vorm Laufen noch schnell die Füße und auch Vierbeiner Nepomuk, ein spanischer Wasserhund, war beim Ausflug ins Grüne mit dabei.

Den 10-Kilometer-Lauf dominierte Gillian Allen in 0:38:51 vor Anna Heyder aus Gerichshain und Katja Ehret aus Leipzig. Und auch Staffelsiegerin Vivien Never freute sich über ihren vierten Platz in sensationellen 0:43:49. Die vierfache Leipzig-Marathon-Gewinnerin Carina Schipp kam Hand in Hand mit Nancy Lamkewitz vom SV Engelsdorf in 0:44:44 ins Ziel. Völlig entspannt absolvierte auch die Marathonläuferin Liane Grätsch die zehn Kilometer – mit ihrem dritten Kind unterm Herzen. Die 33-Jährige ist in der 30. Schwangerschaftswoche, der Geburtstermin ist im Juli. „Meine Hebamme schaut regelmäßig nach mir. Und Laufen geht immer“, meinte die Grundschullehrerin, die im März ihren letzten Halbmarathon gelaufen ist.

Im letzten Sommer ist Julia Dietrich aus Wurzen auf den Lauf-Geschmack gekommen. Während ihr zukünftiger Ehemann Stefan Semrau (32) seit fünf Jahren als Marathoni unterwegs ist und auch Töcherchen Lilly mit vier Jahren bei den Bambini-Läufen mitmacht, hielt die Kassiererin bisher nichts vom Sport. „Seitdem ich walke, fühle ich mich frei und genieße die gemeinsamen Unternehmungen mit Mann und Kind“, strahlte die 27-Jährige. Irgendwann möchte sie die fünf Kilometer in einer halben Stunde schaffen – momentan bleibt die Uhr noch bei circa 45 Minuten stehen.

Hochachtung auch vor der ältesten Teilnehmerin der Walking-Gruppe, Marga Schwotzer aus Leipzig. Die 86-Jährige, die im Dezember nach einem Sturz vier Rippen gebrochen hatte, ließ es langsam angehen und kam glücklich ins Ziel. Mit erst 70 Jahren hat die gelernte Maßschneiderin mit dem Laufen begonnen – seitdem startet sie für den einheimischen BSV AOK. „Ich gehe zum Fitness, schwimme gerne auf der 50-Meter-Bahn im Sportbad an der Elster und mach Nordic Walking durch den Park.“ Alle Medaillen, die sie bei Wettbewerben einsammelt, wandern übrigens in einen Schuhkarton. Hoffentlich noch viele Jahre lang…

