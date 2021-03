Vor Partie gegen Ungarn: Kuntz erklärt Torwart-Entscheidung - Moukoko fällt verletzt aus

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet mit Torhüter Finn Dahmen gegen Ungarn in die EM-Gruppenphase. Trainer Stefan Kuntz entschied sich für die Startformation in der Partie gegen den Mit-Gastgeber am Mittwoch für den 22-Jährigen von Mainz 05 - und das, obwohl Dahmen bislang nur ein Pflichtspiel für die Rheinhessen bestritt (beim 2:5 gegen den FC Bayern zu Jahresbeginn). Der Leverkusener Lennart Grill, der zuletzt bei Bayer Leverkusen als Ersatzmann des verletzten Lukas Hradecky in vier Partien Spielpraxis sammelte, und Frankfurts Ersatzmann Markus Schubert bleibt damit zunächst nur ein Platz auf der Bank. Vor der Partie gegen Ungarn hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nun seine Entscheidung erklärt - und einen Torwart-Wechsel während des Turniers nicht komplett ausgeschlossen.

Anzeige