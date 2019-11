Finnland gelingt EM-Coup dank Sieg über Liechtenstein - erste Teilnahme an einem Großturnier

Feiertag in Finnland! Das erste Mal in ihrer Geschichte hat sich die Männer-Nationalmannschaft der Nordeuropäer für eine EM-Gruppenphase qualifiziert. Der Coup gelang schlussendlich durch einen 3:0-Erfolg gegen Außenseiter Liechtenstein vor 9804 Fans in Helsinki. Den Finnen ist der zweite Platz in ihrer Qualifikationsgruppe J für die Europameisterschaft 2020 nicht mehr zu nehmen.

Jasse Tuominen von Champions-League-Teilnehmer BATE Borissov hatte die Gastgeber um Leverkusen-Keeper Lukáš Hrádecký in der 21. Minute in Führung geschossen. Der Ex-Schalke-Profi Teemu Pukki (64., 75.) setzte mit seinem Doppelpack in der zweiten Halbzeit die Schlusspunkte. Liechtenstein sah gegen die Weiß-Blauen kein Land und musste sich geschlagen geben. In Helsinki und anderen Teilen des Landes wurden große Feiern erwartet.

In der Gruppe J steht nur Italien vor Finnland. Die Squadra Azzurra hat 24 Punkte auf dem Konto, die Skabdinavier 18. Griechenland (11), Armenien und Bosnien-Herzegowina (beide 10) und Liechtenstein belegen die Plätze dahinter. In den weiteren Spielen der EM-Quali gewann Norwegen mit 4:0 gegen die Färöer Inseln. Zudem schlug Griechenland Armenien knapp mit 1:0. Am Freitagabend werden noch die Duelle zwischen Dänemark und Gibraltar, der Schweiz und Georgien, Rumänien gegen Schweden, Spanien gegen Malta und Bosnien-Herzegowina gegen Italien ausgetragen.