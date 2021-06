Gefühlschaos bei EM-Premiere: Finnland zwischen Eriksen-Trauma und Achtelfinal-Chance

Spötter haben behauptet, dass Finnlands Fußballverband seine Premiere bei dieser Europameisterschaft von hinten geplant hat. Weil die Quartierwahl darauf ausgelegt sein könnte, gleich nach der Gruppenphase auf kürzestem Wege wieder den Heimflug antreten zu können. Der Tross ist in Repino untergebracht, einem fast schon verträumten Vorort von St. Petersburg direkt am Finnischen Meerbusen. Einst gehörte dieser windanfällige Teil Russlands sogar zur Republik Finnland. Anzeige

Das zweite Gruppenspiel gegen Mitausrichter Russland am Mittwoch (15 Uhr, Magenta TV) und die dritte Partie gegen Belgien (Montag, 21 Uhr, ARD und Magenta TV) finden im knapp 50 Kilometer entfernten Krestowski-Stadion statt – doch danach muss der Novize vielleicht gar nicht heim nach Helsinki fliegen. Was beim Drama um Christian Eriksen beim Skandinavien-Duell gegen Dänemark natürlich in den Hintergrund rückte: Die "Uhus" haben nach dem 1:0-Auftaktsieg beste Chancen aufs Achtelfinale, ein Punkt gegen die im Auftaktspiel gegen Belgien chancenlosen Russen könnte bereits zum Weiterkommen genügen.

Das Eriksen-Trauma beschäftigt auch die Finnen noch

Dennoch wollte selbst Trainer Markku Kanerva auf der Pressekonferenz in St. Petersburg nicht so schnell zur Tagesordnung übergehen. "Dieses Spiel, diese Minuten werden uns für immer im Gedächtnis bleiben. Es war nicht leicht, sich weiter auf Fußball zu konzentrieren." Der ausgebildete Pädagoge sah sich dieser Tage als mentale Stütze gefordert, denn auch bei seinen Spielern wirken die schrecklichen Eindrücke aus Kopenhagen noch nach. "Alles, was wir haben, ist einander. Nichts anderes ist so wichtig. Riesenrespekt an die echten Helden da draußen", hat Lukas Hradecky auf seinem Instagram-Profil stehen.





Der Torwart von Bayer Leverkusen ist eigentlich immer für einen Spaß zu haben, die Trainingsbilder aber zeigten zuletzt beim Aufwärmen einen nachdenklichen Profi. Der 1,92-Meter-Schlaks hatte gegen die Dänen famos gehalten, sich dann in der Kabine schon die Schuhe ausgezogen – und sich auf einen Spielabbruch eingestellt, als es dann doch weiterging. Er habe die dramatischen Momente erst nicht direkt an sich herangelassen, verriet der 31-Jährige, der nach Spielende mit dem Megafon noch den Vorsänger für die Fans gab.

Hradecky: "Wir haben nichts zu verlieren"

Bei der Spielfortsetzung habe er einfach nur noch funktioniert, und es gab rückblickend auch nicht eine Sekunde den Gedanken, in der 74. Minute den Elfmeter von Pierre-Emile Höjbjerg absichtlich ins Tor zu lassen – was später vor allem in den sozialen Medien diskutiert wurde. "Ich bin Torwart und hatte in dem Moment nur den Ball im Blick. Das ist Sport." Das eigentliche Lob, meint er rückblickend, gebühre Torwartwartkollege Kasper Schmeichel und den anderen Dänen, dass sie weiterspielten.

So spricht der geerdete Rückhalt und ein gefühlvoller Pragmatiker, der sich selbst und seinen Job nicht zu wichtig nimmt. Hradecky hatte sich bereits auf seiner ersten Bundesliga-Station bei Eintracht Frankfurt als authentischer Charakter viele Sympathien erworben. Einer, der Aussagen auch mal mit einem Augenzwinkern versieht. In ernsten Phasen aber ist der Leverkusener gefragt als meinungsstarke Führungsfigur. Seine Devise für den Rest der EM: "Wir wissen, dass wir jedem Gegner wehtun können. Und wir haben nichts zu verlieren."

