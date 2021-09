Firmenlauf 2021: Leipzig läuft endlich wieder live

Virtuelle Teilnahme als Selbstläufer möglich

Nun steht der Netzwerkparty der Messestadt nichts mehr im Wege. Über 200 Unternehmen gehen in dieser Woche an drei Tagen in Folge (Dienstag bis Donnerstag) rund ums Scheibenholz auf die Laufstrecke. Freilich unter Einhaltung von Abstandsregelungen auf dem Event-Gelände. Weshalb das Starterfeld in fünf eingeteilten Startwellen (ab 18 Uhr) in den Spätsommerabend laufen wird.