Gute Aussichten auf eine Medaille: Hannoversche Kanu-Talente starten bei deutscher Meisterschaft

Im Zweierkajak kämpfen Isabel Barroso Bautista vom Hannoverschen Kanu-Club (HKC) und Finja Hermanussen vom KC Limmer zusammen um Edelmetall. Über 500 Meter schafften sie gestern in Mannheim eine der besten Zeiten in den Vorläufen. Am Samstag wollen sie im Zwischenlauf ebenso glänzen, um sich für das Finale am Sonntag zu qualifizieren. Auch über die zweite olympische Distanz, die 200 Meter, will das Duo vorn mitmischen. Diese Rennen werden alle Sonntag ausgetragen.

Barroso scheidet im Zwischenlauf aus

Hermanussen (14) ist noch so jung, dass sie bei der Jugend nur im Zweier starten darf. Barroso (Jahrgang 2004) hingegen geht auch auf den olympischen Strecken allein an den Start. Ihren 500-Meter-Vorlauf gewann sie am Freitag souverän. Die Teilnehmerzahl war allerdings so hoch, dass sie für die Qualifikation fürs Finale trotzdem – wie alle – in die Zwischenläufe musste. Barosso zeigte auch dort eine starke Leistung in 2:05 Minuten – diese Zeit hätte in jedem anderen Zwischenlauf für den Sieg gereicht, in ihrem jedoch nur zu Platz vier. Damit war sie raus, Platz drei hätte es fürs Finale sein müssen. So darf sie nur noch das B-Finale fahren. Ärgerlich, „aber es macht nichts“, sagte Francik. „Über 200 Meter am Sonntag ist sie noch viel stärker.“