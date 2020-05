Fit in den Frühling: Mit diesen Übungen klappt der Sprung von der Couch in die Natur

Hartha. Es soll sie geben: Die Fitnessfreaks, die auch während verordneter Isolation unablässig ihre Runden gedreht und Gewichte im heimischen Garten gestemmt haben. Doch für die meisten waren die vergangenen Wochen eher eine Zwangspause. Wer nun die gelockerten Ausgangsbestimmungen und das sonnige Wetter nutzen will, um wieder in Schwung zu kommen, für den hat Fitnessexperte Martin Leimner ein paar Tipps. Ausrüstung ist kaum notwendig – in Harthas Stadtwäldchen findet sich alles, was man braucht.