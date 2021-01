„Fit mit der LVZ" geht in die nächste Runde: Jetzt wird die Ausdauer trainiert

Leipzig . Der Weg zum muskulösen Körper ist schweißtreibend und anstrengend – macht mit den richtigen Workouts aber trotzdem Spaß. In der zweiten Folge „Fit mit der LVZ“ präsentiert Personal Trainer Marom Gold fünf Übungen zur Fettverbrennung und Ausdauerverbesserung.

Bei den Fitness-Kombinationen werden Kickbox-Elemente mit klassischen Übungen kombiniert, der Puls in die Höhe gejagt und nur kurze Pausen eingelegt. Während Gold die Übungen als Erwärmung für spätere Online-Kurse nutzte, kam LVZ-Reporter Tilman Kortenhaus an seine körperlichen Grenzen und musste mehrfach zum Handtuch greifen, um das schöne Laminat in den Räumen des Pilateszentrum Leipzig nicht zu ruinieren. Der neue Drehort des dynamischen Duos bietet mehr Platz für das gemeinsame Workout, bessere Tonqualität und Fitnessgeräte, die Gold und Kortenhaus selbstverständlich nicht benutzen werden. Denn das Ziel bleibt: Gemeinsam fit durch den Lockdown, bis die Fitnessstudios wieder öffnen. Alle Übungen gibt es hier im Video: