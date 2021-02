"Fit mit der LVZ": Hoher Puls, niedriger Puls – mit Intervall-Training zum Erfolg

Leipzig. Direkt im Anschluss an das Bein-Workout der vergangenen Woche drehten Fitnesstrainer Marom Gold und SPORTBUZZER-Reporter Tilman Kortenhaus die nächste Folge und die damit einhergehenden Joggingrunden durch den Rabetpark. So kamen der Personal Coach und sein Versuchskaninchen mit ihren „Intervall-Läufen“ dem Schneesturm zuvor und konnten bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ins Schwitzen kommen. Optimal für Gold - die Hölle auf Erden für Kortenhaus, der durch die doppelte Trainingseinheit an seine körperlichen Grenzen geriet.

