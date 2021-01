„Fit mit der LVZ": Oberkörper-Workout mit Besenstiel, Wischlappen und Co.

Wer beim ersten Club- oder Strandbesuch in (hoffentlich) wenigen Monaten dennoch einen stählernen Oberkörper präsentieren möchte, findet in der neuesten Folge „Fit mit der LVZ“ genau die richtigen Übungen. Hier geht es zum Video:

Personal Trainer Marom Gold hat sich in der eigenen Wohnung gründlich umgeschaut, Besenstiel, Wischlappen, Hocker und Wasserflaschen gegriffen und ein Lockdown-Programm für Brust-, Rücken-, Schulter- und Armmuskulatur aufgestellt. Unter dem Vorwand eines kreativen Workouts hat der clevere Fitnesscoach es sogar geschafft, LVZ-Reporter und Versuchskaninchen Tilman Kortenhaus gleichzeitig zum Putzen bei Familie Gold und zum Schwitzen zu bekommen. Wer also saubere Fliesen oder Parkett haben möchte, auf seine Bizeps-Berge aber nicht verzichten will, ist in der inzwischen dritten Folge mit dem (halb)sportlichen Duo genau richtig.