Fix: Adi Hütter wird Trainer von Borussia Mönchengladbach - Wechsel von Eintracht Frankfurt

Lange wurde darüber spekuliert - nun ist es fix! Adi Hütter wird in der kommenden Saison Trainer von Borussia Mönchengladbach. Er verlässt Eintracht Frankfurt im Sommer und unterschreibt einen Dreijahresvertrag am Niederrhein. Hütter zieht eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei der Eintracht, Gladbach überweist laut Medienberichten 7,5 Millionen Euro nach Hessen.

