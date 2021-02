Fix: Anthony Modeste verlässt den 1. FC Köln und geht auf Leihbasis zu AS Saint-Etienne

Groß aufgespielt hat er schon länger nicht mehr, nun versucht er einen neuen Anlauf in Frankreich: Anthony Modeste hat am Deadline-Day den 1. FC Köln auf Leihbasis verlassen und bis zum Saisonende bei der AS Saint-Etienne in der französischen Ligue 1 unterschrieben.

Modeste will in seiner Heimat Frankreich wieder in die Spur finden. Aus dieser ist er seit seiner Rückkehr aus China von Tianjin Quanjian geraten. In seiner ersten Zeit in der Domstadt von 2015 bis 2017 schoss er in 73 Spielen 45 Tore. Seit November 2018 waren es dann allerdings nur elf Tore in 48 Spielen.