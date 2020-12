Fix: Atlético Madrid und Diego Costa einigen sich über vorzeitiges Vertragsende

Der spanische Erstligist Atlético Madrid hat seinen Stürmer Diego Costa auf dessen Wunsch hin vorzeitig aus dem eigentlich noch bis Ende Juni laufenden Vertrag entlassen. " Der Klub bedankt sich für seine Leistungen in allen diesen Jahren und wir wünschen ihm für die nächste Stufe seiner professionellen Karriere viel Glück ", schrieb der Verein am Dienstag auf seiner Internetseite.

Der 32-Jährige war erstmals 2006 bei Atlético unter Vertrag genommen worden und erzielte in zwei verschiedenen Phasen in insgesamt 215 Spielen seither 83 Tore und assistierte bei 36 weiteren Treffern. Seine stärksten Leistungen fielen in die Jahre 2013 und 2014. Nach einer Pause heuerte er 2018 wieder bei Atlético an, fiel aber oft wegen Verletzungen aus.