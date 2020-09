Fix: Barcelona-Profi Ivan Rakitic kehrt zum FC Sevilla zurück – Vier-Jahres-Vertrag

Die Rückkehr von Barcelona-Star Ivan Rakitic zum FC Sevilla ist perfekt. Wie die Vereine am Dienstagnachmittag mitteilten einigten sich beide Parteien auf einen Transfer des 32-Jährigen für eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen im Erfolgsfall Bonuszahlungen von weiteren neun Millionen Euro. Der 32-jährige Kroate unterzeichnete bei den Andalusiern einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2024. Beim Europa-League-Sieger könnte Rakitic sein Debüt am 24. September im europäischen Supercup gegen Champions-League-Sieger FC Bayern geben.