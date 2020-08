Fix: Bayern-Torwart-Talent Christian Früchtl wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat mit Christian Früchtl einen neuen Torhüter auf Leihbasis verpflichtet. Das gaben die Franken am Freitagnachmittag bekannt. Früchtl kommt vom FC Bayern, wo er zuletzt in der zweiten Mannschaft die Meisterschaft in der 3. Liga gewann.

Der neue Club-Sportvorstand Dieter Hecking freute sich über den Transfer des 20-Jährigen. "Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal. Beim Club möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen"; sagte er. Früchtl selbst will Spielpraxis in der 2. Liga sammeln.

