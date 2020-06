Fix: Benedikt Höwedes löst Vertrag bei Lokomotive Moskau auf - Zukunft offen

Der Weltmeister Benedikt Höwedes hat seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau aufgelöst. Das gab der Verein am Montagabend bekannt. "Aus familiären Gründen beschloss Benya, in Deutschland zu bleiben", schrieb der russische Verein auf Twitter. " Der Verein ging dem Fußballer entgegen - der Vertrag wurde einvernehmlich gekündigt ."

Höwedes kritisierte Fußball in Russland

Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Höwedes war in der Coronakrise aus Russland nach Deutschland zurückgekehrt. Er hatte zuletzt die Corona-Politik der russischen Regierung massiv kritisiert. Die Saison in Russland geht Mitte Juni weiter , obwohl das Coronavirus in Russland noch stark um sich greift.

Höwedes-Zukunft offen

Höwedes war in den vergangenen Wochen einer der schärfsten Kritiker des russischen Fußballs gewesen - insbesondere wegen des Umgangs der Liga mit Covid-19. Dass der Trainingsbetrieb zunächst weiterlief, bezeichnete er als "Wahnsinn". Außerdem lobte er das Krisenmanagement der Deutschen: "Die Populisten verlieren dieser Tage an Wert. Und es zeigt sich, in was für einem tollen Land wir Deutschen Zuhause sind." Wie es für Höwedes sportlich weitergeht, ist noch nicht bekannt.