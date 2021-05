Perfekt: Borussia Dortmund verlängert mit Felix Passlack – Eigengewächs unterschreibt bis 2023

Borussia Dortmund hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Felix Passlack bis 2023 verlängert. Sportdirektor Michael Zorc erklärte dazu: "Wir sind seit einiger Zeit in Gesprächen und freuen uns, dass wir sie jetzt zum Abschluss gebracht haben. Felix ist ein Kind der Region und dem BVB eng verbunden." Passlack ist in der laufenden Saison sowohl unter Lucien Favre als auch unter Edin Terzic als Ergänzungsspieler in Erscheinung getreten. Der vielseitig einsetzbare Verteidiger gehört beim BVB allerdings nicht zu den Top-Verdienern, so dass sich das finanzielle Risiko wohl in Grenzen hält.

