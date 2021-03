Fix: DFB-Team gegen Island ohne Süle und Gosens – Kimmich wieder im Training

Die deutsche Nationalmannschaft muss am Donnerstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Island (20.45 Uhr/RTL) auf zwei Spieler verzichten. Sowohl Niklas Süle vom FC Bayern München als auch Robin Gosens von Atalanta Bergamo werden Bundestrainer Joachim Löw zum Auftakt in die Länderspielphase nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte der DFB auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Anzeige

Beide Spieler laborieren an muskulären Problemen, sollen allerdings bei der Mannschaft bleiben und dürften für die nächsten Spiele gegen Rumänien am Sonntag und Nordmazedonien am nächsten Mittwoch wieder eine Option sein.

Kimmich am Dienstag zurück im Training

Bayern-Profi Joshua Kimmich, der den Münchnern zuletzt beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart mit einer Erkältung gefehlt hatte, könnte am Donnerstag wieder einsatzbereit sein. Der 26-Jährige war am Montagabend mit leichter Verspätung im DFB-Camp angekommen, war von den Teamärzten sofort auf sein Zimmer geschickt worden. Am Dienstag stieß er dann nach der Corona-Testreihe zur Mannschaft, er soll am Dienstag auch auf dem Trainingsplatz stehen.