Fix! Dynamo Dresden verpflichtet russischen Torhüter Mitrjuschkin

Dresden. Aufsteiger Dynamo Dresden hat seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga präsentiert. Die Elbestädter gaben am Montag die Verpflichtung von Probespieler Anton Mitrjuschkin bekannt. Der 25 Jahre alte Torwart wechselt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf in die sächsische Landeshauptstadt und unterschreibt für ein Jahr bis zum 30. Juni 2022.

Anzeige