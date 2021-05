Fix! Emil Forsberg verlängert seinen Vertrag bei RB Leipzig

Leipzig. In ein letztes Vertragsjahr bei RB Leipzig wolle er nicht gehen, hatte Emil Forsberg zuletzt betont. Muss er auch nicht. Der Schwede verlängert seinen ursprünglich bis 2022 gültigen Kontrakt beim Bundesliga -Zweiten um drei weitere Jahre. Sein neues Arbeitspapier läuft nun bis 2025. Er wäre dann 33 Jahre alt. Die Verkündung durch den Club erfolgt in Kürze.

Forsberg gehört seit Januar 2015 zum Kader von RB, kam damals von Malmö FF an die Pleiße, stieg mit den Sachsen in der Folgesaison in die Bundesliga auf, feierte mit dem Club die Premiere in der Champions League. In 205 Pflichtspielen im Trikot der Roten Bullen, sorgte der offensive Mittelfeldspieler für 48 Tore und 54 Vorlagen. Seine Spezialität: die Königsklasse. Allein zehn seiner Treffer erzielte er hier, legte zwei weitere auf.