Fix: England-Legionäre Gündogan, Havertz und Co. dürfen für DFB-Team einreisen

Joachim Löw kann in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft auf seine England-Legionäre zurückgreifen . Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, dürfen die Spieler aus der Premier League laut Gesundheitsamt Duisburg einreisen. Es gelten aber strenge Corona-Auflagen wie die Einhaltung der sogenannten Arbeitsquarantäne außerhalb des Spiel- und Trainingsbetriebes.

DFB wollte Länderspiele nicht verlegen

Deutschland trifft auf Island und außerdem am 31. März ebenfalls in Duisburg auf Nordmazedonien. Eine Verlegung der Heimspiele ins Ausland war für Bundestrainer Löw nicht infrage gekommen. „Die Trainer haben gesagt, wir halten uns an die Regeln, wir ziehen es nicht in Betracht, dass wir ins Ausland gehen für ein Länderspiel, das in Deutschland ausgetragen werden soll. Und notfalls würde man auch ohne die England-Legionäre spielen“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.