Fix: Ex-Bayern-Talent Pierre-Emil Höjbjerg wechselt zu Tottenham Hotspur

Ein ehemaliges Talent des FC Bayern schließt sich dem englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur an: Der Däne Pierre-Emil Höjbjerg hat am Dienstag einen Vertrag bei dem Klub aus dem Norden Londons unterschrieben. Er kommt vom FC Southampton, wo er zuletzt unter Ex-RB-Trainer Ralph Hasenhüttel trainierte. In der kommenden Saison spielt er dann mit den Spurs in der Europa League.