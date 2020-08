Fix: Ex-Kapitän Clemens Fritz wird Leiter für Scouting und Profifußball bei Werder Bremen 

Als Konsequenz aus dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Saison hat Bundesligist Werder Bremen den früheren Nationalspieler Clemens Fritz zum "Leiter Scouting und Profifußball" befördert. Das gab der Klub am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt. "Aufgrund seiner Erfahrung als Spieler und langjähriger Kapitän bei Werder Bremen wird er eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Kabine bei sportlichen Belangen einnehmen und soll als Ansprechpartner für alle Bereiche des Lizenzspielerbereichs fungieren", sagte Sportchef Frank Baumann.