Fix: Fabio Blanco Gomez wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Barcelona

Eintracht Frankfurt und Sturmtalent Fabio Blanco gehen ab sofort getrennte Wege. Der 17 Jahre alte Spanier wechselt zum spanischen Spitzenklub FC Barcelona , wie die Hessen am Samstag mitteilten. Zu den Details des Transfers machte die Eintracht keine weiteren Angaben.

Blanco war erst im vergangenen Sommer aus Valencia gekommen und hatte in Frankfurt einen Vertrag bis Juni 2023 unterschrieben. Bei den Hessen war der 17-Jährige lediglich in der U19 zum Einsatz gekommen. Dort hatte er in acht Junioren-Bundesligaspielen zwei Tore und eine Vorlage beigesteuert. Sieben Partien hatte der Offensivspieler über die vollen 90 Minuten absolviert.