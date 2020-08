Fix! FC Barcelona verpflichtet Trainer Ronald Koeman als Nachfolger von Quique Setién

Barca-Fans lehnten wohl Pochettino ab

In einer der größten Krisen seiner Vereinsgeschichte beschäftigt die Blaugrana aber vor allem eine Frage: Was wird aus Lionel Messi? Die Spekulationen um einen möglichen Abschied des Superstars nehmen weiter Fahrt auf. Der 33-Jährige habe sich nach der Demütigung in Lissabon in die Pyrenäen verzogen, schrieb die argentinische Sportzeitung Olé. Sie sinnierte darüber, ob der Argentinier Barça nach 20 Jahren den Rücken kehren solle. Für den Klub wäre das ein "Erdbeben", schreibt das Fußball-Portal Goal.

Klar ist bereits: Die ursprünglich für Mitte 2021 geplante Präsidentenwahl zieht der FC Barcelona vor. Man werde nun den Klub-Boss am ersten Spieltag nach dem 15. März neu wählen, teilte der Verein mit. Ob Präsident Josep Bartomeu für eine neue Amtszeit kandidieren wird, wurde vorerst aber nicht bekannt.