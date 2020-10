Fix: FC Bayern verpflichtet Choupo-Moting ablösefrei - Vertrag bis 2021

Das ist ein Ding: Der FC Bayern verpflichtet Eric Maxim Choupo-Moting! Das gab der Klub von der Säbener Straße am Montag bekannt. Der Kameruner schließt sich dem Rekordmeister ablösefrei an und unterschreibt einen Vertrag bis 2021. "Ich bin froh, dass wir Eric verpflichten konnten. Er gibt unserem Kader in der Offensive, vor allem im Zentrum eine Tiefe, die wir brauchen werden. Eric hat bei Paris Saint-Germain internationale Erfahrung gesammelt, er kennt die Bundesliga, Eric kommt ablösefrei. Das passt alles sehr gut zusammen", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.