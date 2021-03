Flick erklärt: Deshalb dürfen Alaba und Lewandowski vorerst nicht zu ihren Nationalmannschaften

Die Gefahr ist zu groß! Der FC Bayern verweigert gleich zwei Spielern die Abstellung zur Nationalmannschaft - zumindest teilweise. David Alaba darf nicht zur österreichischen Mannschaft, wenn diese in Schottland ran muss. Auch Robert Lewandowski darf wohl nicht zur polnischen Auswahl reisen, wenn diese in England antritt. Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Anzeige

"David wird beim ersten Spiel nicht dabei sein, weil es die Situation nicht hergibt, weil er danach in Quarantäne müsste", sagte Flick über Alaba, der mit Österreich in Schottland spielen würde. Danach dürfe der Defensivspieler hingegen zur Nationalmannschaft nach Wien nachreisen. Österreich empfängt nach dem Auftakt in Glasgow dort die Färöer und Dänemark.

Auch Lewandowski muss wohl für die Partie in England passen. "Bei Robert wäre es ähnlich, wenn die Situation ist, wie gerade", bestätigte Flick. Zuvor hatte schon Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic ausgeschlossen, dass die beiden Nationalspieler freigegeben werden. "Wenn es so bleibt, dass die Rückkehrer aus England in Quarantäne müssen, werden wir Lewa nicht abstellen können", sagte er. Der FC Bayern spielt nach der Länderspielpause gegen RB Leipzig im Spitzenspiel der Bundesliga. Dafür will der Rekordmeister keine Quarantäne seiner Topspieler riskieren.