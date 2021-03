Fix: FC Schalke 04 holt Danny Latza zurück - Mainz-Kapitän kommt ablösefrei

In der Saison 2008/2009 stand Latza dreimal für den FC Schalke auf dem Platz, spielte dann für Darmstadt 98 und den VfL Bochum, bevor er 2015 nach Mainz wechselte. Nun schließt sich für den 31-Jährigen der Kreis. Kurios: Latza könnte nach aktuellem Stand von einem Bundesliga-Absteiger zum anderen wechseln. Schalke belegt in der Bundesliga aktuell den letzten Tabellenplatz. Mainz steht davor auf Rang 17. Gut möglich sogar, dass er durch seinen Wechsel lieber in die 2. Liga geht, als weiterhin in der Bundesliga zu spielen.