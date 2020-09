Fix: FC St. Pauli holt Guido Burgstaller vom FC Schalke - Vertrag bis 2023

St. Pauli hatte vor allem in der Offensive wichtige Spieler verloren. Darunter Henk Veerman, der in der vergangenen Zweitliga-Saison wichtige Tore geschossen hatte. In diesem Sommer hatten die Hamburger dann mit Simon Makienok und Daniel-Kofi Kyereh nachgelegt. Beide kamen von den Zweitligaabsteigern Dynamo Dresden und SV Wehen Wiesbaden. Kyereh konnte an den ersten beiden Spieltagen der neuen Zweitliga-Saison überzeugen und hat schon drei Tore erzielt.

Nun hat der FC St. Pauli einen erfahrenen Stürmer verpflichtet, der in der Bundesliga in 95 Spielen immerhin 24 Tore schoss. Auch in der 2. Liga war er mit 33 Treffern in 63 Spielen mit einer guten Quote unterwegs. Bei Schalke war er nun zuletzt allerdings aufs Abstellgleis und durfte den Verein verlassen. Das lag vor allem daran, weil er in der abgelaufenen Saison nicht ein Tor in 21 Bundesliga-Spielen erzielte.