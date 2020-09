Fix: Fünf Wechsel in allen UEFA-Wettbewerben 2020/21 erlaubt – Terminkalender für 2021 steht

Der große Wunsch von Bundestrainer Joachim Löw wurde erhört. Auf der Sitzung des Exekutivkomitees der UEFA wurden am Donnerstag in Budapest richtungweisende Entscheidungen gefällt, wie der Verband auf Twitter mitteilte. Eine davon ist, dass in allen UEFA-Wettbewerben auch in der neuen Saison fünf Wechsel erlaubt sein werden. Neben den Klubwettbewerben wie der Champions League und der Europa League umfasst das auch die Partien der Nations League und die Play-offs der EM-Qualifikation. Je Spieltagskader sind 23 Akteure erlaubt.