Wechsel fix: Gladbach verleiht Hannes Wolf an Championship-Klub Swansea City

Was sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Borussia Mönchengladbach und Offensivspieler Hannes Wagner gehen vorerst getrennte Wege. Wie der Klub von Trainer Adi Hütter am Donnerstagabend bekanntgab, wechselt der Österreicher auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum walisischen Klub Swansea City, das in der englischen Championship (der zweithöchsten Liga) spielt und dort im Abstiegskampf steckt.

