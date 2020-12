Fix: Borussia Mönchengladbach verlängert Verträge von Max Eberl und Stephan Schippers langfristig

Bundesliga-Topklub Borussia Mönchengladbach stellt sich für die Zukunft auf: Wie der Champions-League -Achtelfinalist am Sonntag bekannt gab, wurden die Verträge mit Sportdirektor Max Eberl sowie Geschäftsführer Stephan Schippers langfristig verlängert. Beide Kontrakte laufen nun bis 2026. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren beiden Führungskräften im operativen Bereich, Stephan Schippers und Max Eberl, die Herausforderungen der nächsten Jahre angehen können", wird Gladbach-Präsident Rolf Königs in einer Pressemitteilung zitiert.

Eberl und Schippers gehören Gladbach seit über 20 Jahren an. Eberl war im Januar 1999 als Spieler zur Borussia gekommen und später nach seinem Job als Nachwuchskoordinator zum Sportdirektor aufgestiegen. Nach dem Beinahe-Abstieg 2011 formte er aus den Gladbachern ein Bundesliga-Spitzenteam, das seitdem dreimal in der Champions League mitwirkte. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Begehrlichkeiten anderer Klubs gegeben. Unter anderem gab es Gespräche über eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Bayern München. Eberl indes verwies auf seine Gestaltungsmöglichkeiten bei der Borussia.

Finanzchef Schippers arbeitet ebenfalls seit 1999 für die Gladbacher. Seit 2010 gehört er dem Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga an. Beide bisherigen Verträge waren noch bis 2022 datiert. "Max Eberl und Stephan Schippers stehen mit ihrer Arbeit für den erfolgreichen und nachhaltigen Weg, den unsere Borussia in den letzten Jahren gegangen ist", lobte Königs. "Beide sind seit mehr als 20 Jahren bei Borussia. Kontinuität ist uns wichtig, sie ist ein wesentlicher Grundstein für das, was bei Borussia Mönchengladbach und im Borussia-Park in den vergangenen Jahren entstanden ist."