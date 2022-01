Fix: Hansa Rostock leiht Robin Meißner vom HSV aus

Was sich in den vergangenen Tagen angebahnt hat, ist nun offiziell. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird bis zum Saisonende Robin Meißner vom Ligakonkurrenten Hamburger SV ausliehen. Der 1,82 Meter große Angreifer soll mithelfen die Ladehemmung in der Rostocker Offensive - seit drei Pflichtspielen ohne eigenes Tor - zu stoppen. In 20 Partien sind den Mecklenburgern lediglich 21 Tore in der 2. Bundesliga gelungen.

