Fix! Hertha BSC kauft Jhon Cordoba vom 1. FC Köln – Stürmer kostet zweistellige Millionen-Ablöse

Hertha BSC schlägt wenige Tage vor dem Bundesliga-Start auf dem Transfermarkt zu: Vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln haben die Berliner Stürmerstar Jhon Cordoba verpflichtet. Das gab der ambitionierte Erstligist am Dienstag offiziell bekannt. Der Kolumbianer habe einen "langfristigen" Vertrag unterschrieben, teilte die Hertha mit. Laut Medienberichten soll der Kontrakt bis 2024 laufen und die Ablösesumme bis zu 15 Millionen Euro betragen. Nach Torwart Alexander Schwolow und Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik ist Cordoba der dritte externe Neuzugang in der Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia.

"Jhon hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und bringt neben seiner Torgefahr genau die Attribute mit, die wir für unseren Sturm gesucht haben: Wucht, Dynamik und Durchsetzungsvermögen", wird Hertha-Manager Michael Preetz in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Cordoba, der die Rückennummer 15 erhalten wird, zeigte sich "überzeugt" vom Potenzial des Klubs. Er wolle seine "Qualitäten so schnell wie möglich einbringen".

Der 27-Jährige soll beim Hauptstadtklub die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Vedad Ibisevic und Salomon Kalou gerissen wurde und Rekordtransfer Krzysztof Piatek entlasten. Cordoba kommt mit guten Referenzen: in Köln hat er sich in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger entwickelt, schoss in den vergangenen beiden Spielzeiten 33 Tore und hatte einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Rheinländer vor einem Jahr. Ein Wechsel hatte sich zuletzt allerdings abgezeichnet, Kölns Trainer Markus Gisdol bestätigte am Rande des Pokalspiels gegen Altglienicke, dass der Spieler sich in Verhandlungen befände.