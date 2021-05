Fix: Hertha BSC verlängert mit Keeper Rune Jarstein – Vertrag bis 2023

Rune Jarstein steht auch in der kommenden Saison im Tor von Hertha BSC. Wie der Hauptstadtklub am Donnerstag bekanntgab, verlängerte der 36-Jährige seinen Vertrag in Berlin bis 2023. Der Kontrakt des Torwart-Routiniers wäre zum Ende der laufenden Spielzeit ausgelaufen. Jarstein hatte seinen Stammplatz zwischen den Pfosten zu Saisonbeginn an Neuzugang Alexander Schwolow verloren, zwischen dem 19. und 26. Spieltag jedoch wieder im Tor gestanden, ehe ihn eine Corona-Erkrankung bremste.

Anzeige