Fix! HSV holt Horst Hrubesch zurück - Stürmer-Legende wird Nachwuchsdirektor

Der Hamburger SV stellt sich neu auf - und erhält dabei prominente Verstärkung! Wie der Zweitligist am Freitag offiziell verkündete, steigt der frühere Stürmer-Star Horst Hrubesch beim HSV als Nachwuchsdirektor ein. Ein Paukenschlag: Hrubesch war von 2000 bis 2016 für den DFB in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als U21-Nationaltrainer. 2016 holte er mit einer Olympia-Auswahl Silber in Rio de Janeiro. Nun soll er die Jugendarbeit des HSV optimieren und die Durchlässigkeit zur Profi-Mannschaft verbessern, die von Daniel Thioune gecoacht wird.

"Ich habe in den vergangenen Jahren in regelmäßigen Abständen Kontakt zu Horst Hrubesch gehabt und mich mit ihm auch immer über Fußball und Entwicklungspotenziale unterhalten. Er verfügt über einen enorm wertvollen Erfahrungsschatz, trifft im Umgang mit jungen Fußballern den richtigen Ton und ist zudem ein echter HSVer", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. "Ich hielte es für fahrlässig, in Sachen Nachwuchsarbeit keinen Austausch mit ihm zu suchen."

Der 69-jährige Hrubesch hatte von 1978 bis 1983 für die Hamburger gespielt und in 159 Spielen 96 Tore für den Verein erzielt. In der großen Zeit der Norddeutschen wurde er 1982 Torschützenkönig der Bundesliga sowie im Jahr 1983 Europapokalsieger der Landesmeister. 1980 wurde er mit Deutschland Beim HSV erarbeitete er sich einen Ruf als "Kopfballungeheuer". Hrubesch wird ein Büro in der Alexander-Otto-Akademie beziehen. "Ich stehe so lange zur Verfügung, wie wir in diesem Team mit einer Zielsetzung und Fleiß vorangehen und ich auch Spaß daran habe."

