Fix: HSV-Kandidat Strobl wechselt zum FC Augsburg – auch Johnson verlässt Gladbach

Eberl: Situation von Raffael weiter offen

"Die letzte offene Personalie hinsichtlich einer Vertragsverlängerung ist Raffael", sagte Eberl. "Da befinden wir uns in Gesprächen und müssen schauen, was in Zukunft die beste Lösung für beide Seiten ist." Der 35-Jährige steht bereits seit sieben Jahren bei den Gladbachern unter Vertrag und kam bisher 200 Mal für die "Fohlen" zum Einsatz. In dieser Saison kam er auch aus Verletzungsgründen aber lediglich zu zehn Kurzeinsätzen.