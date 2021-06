Fix: HSV verpflichtet Robert Glatzel als Terodde-Nachfolger - Vertrag bis 2024

Glatzel war 2019 vom HSV-Ligarivalen 1. FC Heidenheim für sechs Millionen Euro zu Cardiff City in die 2. englische Liga gewechselt. In der abgelaufenen Rückrunde war er von den Walisern an den Bundesligisten Mainz 05 verliehen worden. Dort erzielte er zwei Tore und gab eine Vorlage bei 13 Einsätzen. Der HSV hatte sich zuvor vergeblich um Zweitliga-Torschützenkönig Serdar Dursun (geht von Darmstadt 98 zu Fenerbahce Istanbul) und den Karlsruher Philipp Hofmann (will nur in die 1. Liga wechseln) bemüht.