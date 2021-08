Fix: Jeremy Dudziak wechselt vom HSV zu Greuther Fürth - Vertrag bis 2024

Sein Vertrag beim HSV lief noch bis zum Sommer 2022. Der Bild zufolge war eine Ablöse von 700.000 bis 800.000 Euro im Gespräch. "Jeremy ist technisch sehr versiert und bringt eine gute Dynamik mit. Er hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und bringt das Potenzial mit, um sich in der Bundesliga zu beweisen", sagte Trainer Stefan Leitl über Dudziak, der am Dienstag erstmals mittrainieren soll.

Dudziak ist bereits seit Sonntag in Fürth und hat den Medizincheck bereits hinter sich. Ausgebildet wurde der gebürtige Hamburger bei Borussia Dortmund. Nach Einsätzen in den deutschen Jugend-Auswahlen entschied sich der Abwehrspieler für den tunesischen Verband, für deren A-Nationalmannschaft er bisher ein Länderspiel bestritten hat. "Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel hier nach Fürth funktioniert hat", wird Dudziak auf der Vereinswebseite zitiert. "Beim Kleeblatt bekomme ich die Chance, in der Bundesliga zu spielen, und will gemeinsam mit der Mannschaft alles dafür tun, die Liga zu halten."