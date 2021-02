Fix: Julian Baumgartlinger bleibt bei Bayer Leverkusen - Vertrag bis 2022 verlängert

Bayer Leverkusen verlängert den Vertrag mit einem Leistungsträger! Der Österreicher Julian Baumgartlinger bleibt bis zum 30. Juni 2022 am Rhein. Das gab der Verein am Mittwochmittag bekannt. Aktuell fehlt er verletzungsbedingt mit einem Kreuzbandriss.

"Julian hat seinen Wert und seine Bedeutung für unseren Kader auch in dieser Saison wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagte Simon Rolfes, Sportdirektor der Werkself laut einer Pressemitteilung. "Er hat Verantwortung übernommen und ist vorangegangen, als es besonders gefragt war – in einer von vielen verletzungsbedingten Ausfällen geprägten Phase", so der ehemalige Profi. "Wir freuen uns sehr, ihn nach seiner Genesung als ausgewiesenen Führungsspieler für ein weiteres Jahr in unseren Reihen zu wissen."